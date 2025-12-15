SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 avis
Fiabilité
3 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
0%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
128
Bénéfice trades:
81 (63.28%)
Perte trades:
47 (36.72%)
Meilleure transaction:
8.63 USD
Pire transaction:
-3.24 USD
Bénéfice brut:
90.35 USD (14 415 pips)
Perte brute:
-39.93 USD (5 243 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (3.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.62%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
74
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
8.13
Longs trades:
58 (45.31%)
Courts trades:
70 (54.69%)
Facteur de profit:
2.26
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
1.12 USD
Perte moyenne:
-0.85 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.20 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
6.20 USD (1.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.19% (12.49 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 37
EURAUD 35
NZDCAD 30
AUDCAD 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 25
EURAUD 23
NZDCAD 3
AUDCAD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 4.7K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 751
AUDCAD 231
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.63 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3.08 USD
Perte consécutive maximale: -6.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 54
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge11
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
0.30 × 23
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ICMarkets-Live18
1.88 × 16
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge05
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
Activtrades-4
6.00 × 6
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
Aucun avis
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
