SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 45%
Pepperstone-Edge01
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
129 (67.18%)
Transacciones Irrentables:
63 (32.81%)
Mejor transacción:
36.58 USD
Peor transacción:
-15.85 USD
Beneficio Bruto:
310.51 USD (37 377 pips)
Pérdidas Brutas:
-77.65 USD (9 891 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (67.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
67.99 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
98.98%
Carga máxima del depósito:
19.14%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
14.69
Transacciones Largas:
106 (55.21%)
Transacciones Cortas:
86 (44.79%)
Factor de Beneficio:
4.00
Beneficio Esperado:
1.21 USD
Beneficio medio:
2.41 USD
Pérdidas medias:
-1.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-10.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.85 USD (1)
Crecimiento al mes:
44.78%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
15.85 USD (2.26%)
Reducción relativa:
De balance:
2.26% (15.85 USD)
De fondos:
11.35% (85.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 45
EURAUD 41
XAUUSD 37
NZDCAD 33
AUDCAD 30
GBPAUD 3
CADCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 34
EURAUD 30
XAUUSD 167
NZDCAD 2
AUDCAD -3
GBPAUD 2
CADCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 6.2K
EURAUD 3.7K
XAUUSD 17K
NZDCAD 599
AUDCAD -22
GBPAUD 311
CADCHF 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.58 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +67.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -10.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 56
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge03
0.28 × 25
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
Pepperstone-Edge02
0.67 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.26 × 2252
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
6.56 × 50
Pepperstone-Edge05
7.00 × 3
otros 7...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
No hay comentarios
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MTL ECN Acc
30 USD al mes
45%
0
0
USD
753
USD
5
100%
192
67%
99%
3.99
1.21
USD
11%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.