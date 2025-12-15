- 成长
交易:
190
盈利交易:
127 (66.84%)
亏损交易:
63 (33.16%)
最好交易:
36.58 USD
最差交易:
-15.85 USD
毛利:
306.84 USD (37 011 pips)
毛利亏损:
-77.65 USD (9 891 pips)
最大连续赢利:
10 (64.32 USD)
最大连续盈利:
64.32 USD (10)
夏普比率:
0.29
交易活动:
98.98%
最大入金加载:
19.14%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
19 小时
采收率:
14.46
长期交易:
104 (54.74%)
短期交易:
86 (45.26%)
利润因子:
3.95
预期回报:
1.21 USD
平均利润:
2.42 USD
平均损失:
-1.23 USD
最大连续失误:
3 (-10.92 USD)
最大连续亏损:
-15.85 USD (1)
每月增长:
44.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
15.85 USD (2.26%)
相对跌幅:
结余:
2.26% (15.85 USD)
净值:
10.85% (76.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|45
|EURAUD
|41
|XAUUSD
|35
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|34
|EURAUD
|30
|XAUUSD
|163
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|-3
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|6.2K
|EURAUD
|3.7K
|XAUUSD
|16K
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|-22
|GBPAUD
|311
|CADCHF
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.58 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.32 USD
最大连续亏损: -10.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 56
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.08 × 24
|
Pepperstone-Edge03
|0.28 × 25
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
Pepperstone-Edge02
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|1.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|1.11 × 19
|
ICMarkets-Live11
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.26 × 2252
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
MEXIntGroup-Real
|2.50 × 2
|
ICMarkets-Live12
|3.00 × 16
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live03
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|6.56 × 50
|
Pepperstone-Edge05
|7.00 × 3
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
