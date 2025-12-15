SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Pepperstone-Edge01
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
128
Profit Trade:
81 (63.28%)
Loss Trade:
47 (36.72%)
Best Trade:
8.63 USD
Worst Trade:
-3.24 USD
Profitto lordo:
90.35 USD (14 415 pips)
Perdita lorda:
-39.93 USD (5 243 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.62%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
74
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
8.13
Long Trade:
58 (45.31%)
Short Trade:
70 (54.69%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
1.12 USD
Perdita media:
-0.85 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.20 USD (3)
Crescita mensile:
9.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
6.20 USD (1.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.19% (12.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 37
EURAUD 35
NZDCAD 30
AUDCAD 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 25
EURAUD 23
NZDCAD 3
AUDCAD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 4.7K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 751
AUDCAD 231
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.63 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.08 USD
Massima perdita consecutiva: -6.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 54
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge11
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
0.30 × 23
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ICMarkets-Live18
1.88 × 16
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge05
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
Activtrades-4
6.00 × 6
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
Non ci sono recensioni
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTL ECN Acc
30USD al mese
0%
0
0
USD
570
USD
3
100%
128
63%
100%
2.26
0.39
USD
2%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.