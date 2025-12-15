Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 56 PepperstoneFinancial-US03-Demo 0.00 × 34 ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.00 × 2 OneTrade-Real 0.08 × 24 Pepperstone-Edge03 0.28 × 25 MBTrading-Live 0.33 × 3 FPMarkets-Live2 0.51 × 76 Pepperstone-Edge02 0.67 × 3 Pepperstone-Demo02 1.00 × 4 ICMarketsSC-Live19 1.00 × 8 Pepperstone-Demo01 1.11 × 19 ICMarkets-Live11 1.50 × 2 ForexTimeFXTM-ECN2 1.70 × 10 Activtrades-4 2.26 × 2252 ICMarketsSC-Live23 2.28 × 29 MEXIntGroup-Real 2.50 × 2 ICMarkets-Live12 3.00 × 16 Pepperstone-Edge07 4.85 × 20 ICMarketsSC-Live03 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live16 5.57 × 7 Pepperstone-Edge11 6.56 × 50 Pepperstone-Edge05 7.00 × 3 noch 7 ...