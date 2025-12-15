- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
136 (65.70%)
Verlusttrades:
71 (34.30%)
Bester Trade:
36.58 USD
Schlechtester Trade:
-15.85 USD
Bruttoprofit:
370.03 USD (42 892 pips)
Bruttoverlust:
-103.95 USD (13 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (67.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.99 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
26.81%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
16.79
Long-Positionen:
121 (58.45%)
Short-Positionen:
86 (41.55%)
Profit-Faktor:
3.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-10.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.85 USD (1)
Wachstum pro Monat :
51.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
15.85 USD (2.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.26% (15.85 USD)
Kapital:
24.28% (190.87 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURNZD
|48
|XAUUSD
|44
|EURAUD
|41
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|7
|CADCHF
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|36
|XAUUSD
|200
|EURAUD
|30
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|-3
|GBPAUD
|1
|CADCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|6K
|XAUUSD
|20K
|EURAUD
|3.7K
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|-22
|GBPAUD
|-643
|CADCHF
|17
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +36.58 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 56
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.08 × 24
|
Pepperstone-Edge03
|0.28 × 25
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
Pepperstone-Edge02
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|1.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|1.11 × 19
|
ICMarkets-Live11
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.26 × 2252
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
MEXIntGroup-Real
|2.50 × 2
|
ICMarkets-Live12
|3.00 × 16
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live03
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|6.56 × 50
|
Pepperstone-Edge05
|7.00 × 3
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
Keine Bewertungen
