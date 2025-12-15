SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 51%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
207
Gewinntrades:
136 (65.70%)
Verlusttrades:
71 (34.30%)
Bester Trade:
36.58 USD
Schlechtester Trade:
-15.85 USD
Bruttoprofit:
370.03 USD (42 892 pips)
Bruttoverlust:
-103.95 USD (13 152 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (67.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.99 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
98.98%
Max deposit load:
26.81%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
16.79
Long-Positionen:
121 (58.45%)
Short-Positionen:
86 (41.55%)
Profit-Faktor:
3.56
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.46 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-10.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.85 USD (1)
Wachstum pro Monat :
51.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
15.85 USD (2.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.26% (15.85 USD)
Kapital:
24.28% (190.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 48
XAUUSD 44
EURAUD 41
NZDCAD 33
AUDCAD 30
GBPAUD 7
CADCHF 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD 36
XAUUSD 200
EURAUD 30
NZDCAD 2
AUDCAD -3
GBPAUD 1
CADCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 6K
XAUUSD 20K
EURAUD 3.7K
NZDCAD 599
AUDCAD -22
GBPAUD -643
CADCHF 17
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.58 USD
Schlechtester Trade: -16 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +67.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 56
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge03
0.28 × 25
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
Pepperstone-Edge02
0.67 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.26 × 2252
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
6.56 × 50
Pepperstone-Edge05
7.00 × 3
noch 7 ...
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.