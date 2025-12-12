- 成長
トレード:
68
利益トレード:
37 (54.41%)
損失トレード:
31 (45.59%)
ベストトレード:
37.11 EUR
最悪のトレード:
-23.41 EUR
総利益:
351.78 EUR (39 064 pips)
総損失:
-263.94 EUR (25 239 pips)
最大連続の勝ち:
12 (135.80 EUR)
最大連続利益:
151.48 EUR (7)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
14.94%
最大入金額:
16.22%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.46
長いトレード:
53 (77.94%)
短いトレード:
15 (22.06%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
1.29 EUR
平均利益:
9.51 EUR
平均損失:
-8.51 EUR
最大連続の負け:
12 (-90.37 EUR)
最大連続損失:
-90.37 EUR (12)
月間成長:
0.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
133.95 EUR
最大の:
189.36 EUR (21.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.91% (189.36 EUR)
エクイティによる:
6.03% (44.58 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.11 EUR
最悪のトレード: -23 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +135.80 EUR
最大連続損失: -90.37 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
