- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
37 (54.41%)
Negociações com perda:
31 (45.59%)
Melhor negociação:
37.11 EUR
Pior negociação:
-23.41 EUR
Lucro bruto:
351.78 EUR (39 064 pips)
Perda bruta:
-263.94 EUR (25 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (135.80 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
151.48 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
14.94%
Depósito máximo carregado:
16.22%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.46
Negociações longas:
53 (77.94%)
Negociações curtas:
15 (22.06%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.29 EUR
Lucro médio:
9.51 EUR
Perda média:
-8.51 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-90.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-90.37 EUR (12)
Crescimento mensal:
0.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
133.95 EUR
Máximo:
189.36 EUR (21.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.91% (189.36 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.03% (44.58 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.11 EUR
Pior negociação: -23 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +135.80 EUR
Máxima perda consecutiva: -90.37 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
92 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
2
100%
68
54%
15%
1.33
1.29
EUR
EUR
22%
1:500