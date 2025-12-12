- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
68
盈利交易:
37 (54.41%)
亏损交易:
31 (45.59%)
最好交易:
37.11 EUR
最差交易:
-23.41 EUR
毛利:
351.78 EUR (39 064 pips)
毛利亏损:
-263.94 EUR (25 239 pips)
最大连续赢利:
12 (135.80 EUR)
最大连续盈利:
151.48 EUR (7)
夏普比率:
0.10
交易活动:
16.37%
最大入金加载:
16.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.46
长期交易:
53 (77.94%)
短期交易:
15 (22.06%)
利润因子:
1.33
预期回报:
1.29 EUR
平均利润:
9.51 EUR
平均损失:
-8.51 EUR
最大连续失误:
12 (-90.37 EUR)
最大连续亏损:
-90.37 EUR (12)
每月增长:
0.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
133.95 EUR
最大值:
189.36 EUR (21.91%)
相对跌幅:
结余:
21.91% (189.36 EUR)
净值:
6.03% (44.58 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.11 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +135.80 EUR
最大连续亏损: -90.37 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29475
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
没有评论
