Hamza Khelifi Touhami

XAU Investment

Hamza Khelifi Touhami
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
37 (55.22%)
Убыточных трейдов:
30 (44.78%)
Лучший трейд:
37.11 EUR
Худший трейд:
-23.41 EUR
Общая прибыль:
351.78 EUR (39 064 pips)
Общий убыток:
-259.03 EUR (25 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (135.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
151.48 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.42%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
52 (77.61%)
Коротких трейдов:
15 (22.39%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.38 EUR
Средняя прибыль:
9.51 EUR
Средний убыток:
-8.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-90.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-90.37 EUR (12)
Прирост в месяц:
0.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
133.95 EUR
Максимальная:
189.36 EUR (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (189.36 EUR)
По эквити:
6.03% (44.58 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 67
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 106
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.11 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +135.80 EUR
Макс. убыток в серии: -90.37 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29472
Exness-MT5Real
2.68 × 98
еще 92...
Нет отзывов
2025.12.17 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 15:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 10:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 09:08
Share of trading days is too low
2025.12.12 09:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 01:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 01:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 01:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 01:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 01:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Investment
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
2.9K
EUR
2
100%
67
55%
26%
1.35
1.38
EUR
22%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.