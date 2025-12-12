- Прирост
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
37 (55.22%)
Убыточных трейдов:
30 (44.78%)
Лучший трейд:
37.11 EUR
Худший трейд:
-23.41 EUR
Общая прибыль:
351.78 EUR (39 064 pips)
Общий убыток:
-259.03 EUR (25 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (135.80 EUR)
Макс. прибыль в серии:
151.48 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
26.42%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
52 (77.61%)
Коротких трейдов:
15 (22.39%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
1.38 EUR
Средняя прибыль:
9.51 EUR
Средний убыток:
-8.63 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-90.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-90.37 EUR (12)
Прирост в месяц:
0.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
133.95 EUR
Максимальная:
189.36 EUR (21.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.91% (189.36 EUR)
По эквити:
6.03% (44.58 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|106
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.11 EUR
Худший трейд: -23 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +135.80 EUR
Макс. убыток в серии: -90.37 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29472
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
