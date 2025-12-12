- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
37 (54.41%)
Transacciones Irrentables:
31 (45.59%)
Mejor transacción:
37.11 EUR
Peor transacción:
-23.41 EUR
Beneficio Bruto:
351.78 EUR (39 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-263.94 EUR (25 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (135.80 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
151.48 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
16.37%
Carga máxima del depósito:
16.22%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.46
Transacciones Largas:
53 (77.94%)
Transacciones Cortas:
15 (22.06%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.29 EUR
Beneficio medio:
9.51 EUR
Pérdidas medias:
-8.51 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-90.37 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.37 EUR (12)
Crecimiento al mes:
0.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
133.95 EUR
Máxima:
189.36 EUR (21.91%)
Reducción relativa:
De balance:
21.91% (189.36 EUR)
De fondos:
6.03% (44.58 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.11 EUR
Peor transacción: -23 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +135.80 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -90.37 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
