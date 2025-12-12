- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
37 (54.41%)
Verlusttrades:
31 (45.59%)
Bester Trade:
37.11 EUR
Schlechtester Trade:
-23.41 EUR
Bruttoprofit:
351.78 EUR (39 064 pips)
Bruttoverlust:
-263.94 EUR (25 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (135.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151.48 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
14.94%
Max deposit load:
16.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
53 (77.94%)
Short-Positionen:
15 (22.06%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-90.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.37 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
133.95 EUR
Maximaler:
189.36 EUR (21.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.91% (189.36 EUR)
Kapital:
6.03% (44.58 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|100
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|14K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +37.11 EUR
Schlechtester Trade: -23 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +135.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.37 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
