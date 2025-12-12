SignaleKategorien
Hamza Khelifi Touhami

XAU Investment

Hamza Khelifi Touhami
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
37 (54.41%)
Verlusttrades:
31 (45.59%)
Bester Trade:
37.11 EUR
Schlechtester Trade:
-23.41 EUR
Bruttoprofit:
351.78 EUR (39 064 pips)
Bruttoverlust:
-263.94 EUR (25 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (135.80 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151.48 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
14.94%
Max deposit load:
16.22%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.46
Long-Positionen:
53 (77.94%)
Short-Positionen:
15 (22.06%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
1.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
9.51 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.51 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-90.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-90.37 EUR (12)
Wachstum pro Monat :
0.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
133.95 EUR
Maximaler:
189.36 EUR (21.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.91% (189.36 EUR)
Kapital:
6.03% (44.58 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 100
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 14K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.11 EUR
Schlechtester Trade: -23 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +135.80 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -90.37 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3419
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ICMarketsEU-MT5-5
1.97 × 33
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 29485
Exness-MT5Real
2.68 × 98
noch 92 ...
Keine Bewertungen
