- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
34
利益トレード:
17 (50.00%)
損失トレード:
17 (50.00%)
ベストトレード:
1 051.56 USD
最悪のトレード:
-776.31 USD
総利益:
11 826.82 USD (13 258 pips)
総損失:
-9 455.50 USD (4 002 pips)
最大連続の勝ち:
6 (4 700.69 USD)
最大連続利益:
4 700.69 USD (6)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
83.02%
最大入金額:
8.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.66
長いトレード:
24 (70.59%)
短いトレード:
10 (29.41%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
69.74 USD
平均利益:
695.70 USD
平均損失:
-556.21 USD
最大連続の負け:
5 (-2 849.41 USD)
最大連続損失:
-2 849.41 USD (5)
月間成長:
4.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 343.29 USD
最大の:
3 619.19 USD (7.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.20% (3 619.19 USD)
エクイティによる:
2.01% (1 076.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|4
|CADJPY#
|3
|NZDUSD#
|3
|NZDJPY#
|2
|CHFJPY#
|2
|AUDCAD#
|2
|USDJPY#
|2
|EURUSD#
|2
|NZDCAD#
|2
|EURNZD#
|2
|EURGBP#
|1
|EURCAD#
|1
|GBPCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|EURJPY#
|1
|GBPJPY#
|1
|USDCHF#
|1
|AUDJPY#
|1
|GBPCHF#
|1
|XAUUSD#
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD#
|6
|CADJPY#
|692
|NZDUSD#
|-609
|NZDJPY#
|-1.1K
|CHFJPY#
|345
|AUDCAD#
|-1.1K
|USDJPY#
|-691
|EURUSD#
|134
|NZDCAD#
|901
|EURNZD#
|87
|EURGBP#
|-549
|EURCAD#
|-542
|GBPCAD#
|-479
|GBPNZD#
|962
|EURJPY#
|946
|GBPJPY#
|751
|USDCHF#
|621
|AUDJPY#
|855
|GBPCHF#
|124
|XAUUSD#
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD#
|19
|CADJPY#
|378
|NZDUSD#
|-112
|NZDJPY#
|-575
|CHFJPY#
|73
|AUDCAD#
|-309
|USDJPY#
|-280
|EURUSD#
|319
|NZDCAD#
|349
|EURNZD#
|540
|EURGBP#
|-175
|EURCAD#
|-200
|GBPCAD#
|-342
|GBPNZD#
|900
|EURJPY#
|1K
|GBPJPY#
|950
|USDCHF#
|279
|AUDJPY#
|496
|GBPCHF#
|60
|XAUUSD#
|5.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 051.56 USD
最悪のトレード: -776 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 700.69 USD
最大連続損失: -2 849.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading
Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only
Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%
$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
5%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
3
100%
34
50%
83%
1.25
69.74
USD
USD
7%
1:500