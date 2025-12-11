SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / WallstreetAlpha
Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
RSFinance-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
17 (43.58%)
Verlusttrades:
22 (56.41%)
Bester Trade:
1 051.56 USD
Schlechtester Trade:
-776.31 USD
Bruttoprofit:
11 826.82 USD (13 258 pips)
Bruttoverlust:
-12 236.82 USD (5 364 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (4 700.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 700.69 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
84.06%
Max deposit load:
8.94%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.08
Long-Positionen:
24 (61.54%)
Short-Positionen:
15 (38.46%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-10.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
695.70 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-556.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 893.08 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 893.08 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 343.29 USD
Maximaler:
4 959.71 USD (9.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.40% (4 959.71 USD)
Kapital:
2.60% (1 281.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD# 4
CADJPY# 3
EURNZD# 3
NZDUSD# 3
EURGBP# 2
NZDJPY# 2
CHFJPY# 2
AUDCAD# 2
USDJPY# 2
EURCAD# 2
GBPNZD# 2
EURUSD# 2
NZDCAD# 2
GBPCAD# 1
EURJPY# 1
GBPJPY# 1
USDCHF# 1
AUDJPY# 1
GBPCHF# 1
XAUUSD# 1
EURAUD# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD# 6
CADJPY# 692
EURNZD# -496
NZDUSD# -609
EURGBP# -1.1K
NZDJPY# -1.1K
CHFJPY# 345
AUDCAD# -1.1K
USDJPY# -691
EURCAD# -1.1K
GBPNZD# 403
EURUSD# 134
NZDCAD# 901
GBPCAD# -479
EURJPY# 946
GBPJPY# 751
USDCHF# 621
AUDJPY# 855
GBPCHF# 124
XAUUSD# 1.1K
EURAUD# -553
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD# 19
CADJPY# 378
EURNZD# 139
NZDUSD# -112
EURGBP# -261
NZDJPY# -575
CHFJPY# 73
AUDCAD# -309
USDJPY# -280
EURCAD# -384
GBPNZD# 465
EURUSD# 319
NZDCAD# 349
GBPCAD# -342
EURJPY# 1K
GBPJPY# 950
USDCHF# 279
AUDJPY# 496
GBPCHF# 60
XAUUSD# 5.8K
EURAUD# -256
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RSFinance-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

Keine Bewertungen
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
