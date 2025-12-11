SinaisSeções
Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
17 (50.00%)
Negociações com perda:
17 (50.00%)
Melhor negociação:
1 051.56 USD
Pior negociação:
-776.31 USD
Lucro bruto:
11 826.82 USD (13 258 pips)
Perda bruta:
-9 455.50 USD (4 002 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (4 700.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 700.69 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
83.02%
Depósito máximo carregado:
8.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.66
Negociações longas:
24 (70.59%)
Negociações curtas:
10 (29.41%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
69.74 USD
Lucro médio:
695.70 USD
Perda média:
-556.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 849.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 849.41 USD (5)
Crescimento mensal:
4.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 343.29 USD
Máximo:
3 619.19 USD (7.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.20% (3 619.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.01% (1 076.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD# 4
CADJPY# 3
NZDUSD# 3
NZDJPY# 2
CHFJPY# 2
AUDCAD# 2
USDJPY# 2
EURUSD# 2
NZDCAD# 2
EURNZD# 2
EURGBP# 1
EURCAD# 1
GBPCAD# 1
GBPNZD# 1
EURJPY# 1
GBPJPY# 1
USDCHF# 1
AUDJPY# 1
GBPCHF# 1
XAUUSD# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD# 6
CADJPY# 692
NZDUSD# -609
NZDJPY# -1.1K
CHFJPY# 345
AUDCAD# -1.1K
USDJPY# -691
EURUSD# 134
NZDCAD# 901
EURNZD# 87
EURGBP# -549
EURCAD# -542
GBPCAD# -479
GBPNZD# 962
EURJPY# 946
GBPJPY# 751
USDCHF# 621
AUDJPY# 855
GBPCHF# 124
XAUUSD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD# 19
CADJPY# 378
NZDUSD# -112
NZDJPY# -575
CHFJPY# 73
AUDCAD# -309
USDJPY# -280
EURUSD# 319
NZDCAD# 349
EURNZD# 540
EURGBP# -175
EURCAD# -200
GBPCAD# -342
GBPNZD# 900
EURJPY# 1K
GBPJPY# 950
USDCHF# 279
AUDJPY# 496
GBPCHF# 60
XAUUSD# 5.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 051.56 USD
Pior negociação: -776 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 700.69 USD
Máxima perda consecutiva: -2 849.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

Sem comentários
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
WallstreetAlpha
30 USD por mês
5%
0
0
USD
49K
USD
3
100%
34
50%
83%
1.25
69.74
USD
7%
1:500
Copiar

