Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 리뷰
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -11%
RSFinance-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
55
이익 거래:
20 (36.36%)
손실 거래:
35 (63.64%)
최고의 거래:
1 051.56 USD
최악의 거래:
-776.31 USD
총 수익:
14 245.44 USD (14 351 pips)
총 손실:
-19 331.60 USD (8 244 pips)
연속 최대 이익:
6 (4 700.69 USD)
연속 최대 이익:
4 700.69 USD (6)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
89.61%
최대 입금량:
8.94%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.49
롱(주식매수):
33 (60.00%)
숏(주식차입매도):
22 (40.00%)
수익 요인:
0.74
기대수익:
-92.48 USD
평균 이익:
712.27 USD
평균 손실:
-552.33 USD
연속 최대 손실:
9 (-5 450.15 USD)
연속 최대 손실:
-5 450.15 USD (9)
월별 성장률:
-10.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 909.81 USD
최대한의:
10 459.52 USD (19.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.70% (10 459.52 USD)
자본금별:
2.60% (1 281.77 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD# 5
NZDUSD# 5
CADJPY# 4
EURNZD# 4
CHFJPY# 3
USDJPY# 3
EURUSD# 3
EURGBP# 2
NZDJPY# 2
AUDCAD# 2
EURCAD# 2
GBPNZD# 2
GBPJPY# 2
USDCHF# 2
NZDCAD# 2
AUDJPY# 2
AUDUSD# 2
GBPCAD# 1
EURJPY# 1
GBPCHF# 1
XAUUSD# 1
EURAUD# 1
USDCAD# 1
NZDCHF# 1
AUDCHF# 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD# -491
NZDUSD# -1.6K
CADJPY# 177
EURNZD# -995
CHFJPY# -273
USDJPY# -100
EURUSD# -442
EURGBP# -1.1K
NZDJPY# -1.1K
AUDCAD# -1.1K
EURCAD# -1.1K
GBPNZD# 403
GBPJPY# 253
USDCHF# -101
NZDCAD# 901
AUDJPY# 298
AUDUSD# 537
GBPCAD# -479
EURJPY# 946
GBPCHF# 124
XAUUSD# 1.1K
EURAUD# -553
USDCAD# -589
NZDCHF# -525
AUDCHF# 824
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD# -220
NZDUSD# -429
CADJPY# 184
EURNZD# -107
CHFJPY# -344
USDJPY# 435
EURUSD# 30
EURGBP# -261
NZDJPY# -575
AUDCAD# -309
EURCAD# -384
GBPNZD# 465
GBPJPY# 714
USDCHF# -9
NZDCAD# 349
AUDJPY# 272
AUDUSD# 196
GBPCAD# -342
EURJPY# 1K
GBPCHF# 60
XAUUSD# 5.8K
EURAUD# -256
USDCAD# -225
NZDCHF# -140
AUDCHF# 117
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 051.56 USD
최악의 거래: -776 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 700.69 USD
연속 최대 손실: -5 450.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

리뷰 없음
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
WallstreetAlpha
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
42K
USD
4
100%
55
36%
90%
0.73
-92.48
USD
20%
1:500
