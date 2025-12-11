- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
20 (36.36%)
손실 거래:
35 (63.64%)
최고의 거래:
1 051.56 USD
최악의 거래:
-776.31 USD
총 수익:
14 245.44 USD (14 351 pips)
총 손실:
-19 331.60 USD (8 244 pips)
연속 최대 이익:
6 (4 700.69 USD)
연속 최대 이익:
4 700.69 USD (6)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
89.61%
최대 입금량:
8.94%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.49
롱(주식매수):
33 (60.00%)
숏(주식차입매도):
22 (40.00%)
수익 요인:
0.74
기대수익:
-92.48 USD
평균 이익:
712.27 USD
평균 손실:
-552.33 USD
연속 최대 손실:
9 (-5 450.15 USD)
연속 최대 손실:
-5 450.15 USD (9)
월별 성장률:
-10.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 909.81 USD
최대한의:
10 459.52 USD (19.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.70% (10 459.52 USD)
자본금별:
2.60% (1 281.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|5
|NZDUSD#
|5
|CADJPY#
|4
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|3
|USDJPY#
|3
|EURUSD#
|3
|EURGBP#
|2
|NZDJPY#
|2
|AUDCAD#
|2
|EURCAD#
|2
|GBPNZD#
|2
|GBPJPY#
|2
|USDCHF#
|2
|NZDCAD#
|2
|AUDJPY#
|2
|AUDUSD#
|2
|GBPCAD#
|1
|EURJPY#
|1
|GBPCHF#
|1
|XAUUSD#
|1
|EURAUD#
|1
|USDCAD#
|1
|NZDCHF#
|1
|AUDCHF#
|1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD#
|-491
|NZDUSD#
|-1.6K
|CADJPY#
|177
|EURNZD#
|-995
|CHFJPY#
|-273
|USDJPY#
|-100
|EURUSD#
|-442
|EURGBP#
|-1.1K
|NZDJPY#
|-1.1K
|AUDCAD#
|-1.1K
|EURCAD#
|-1.1K
|GBPNZD#
|403
|GBPJPY#
|253
|USDCHF#
|-101
|NZDCAD#
|901
|AUDJPY#
|298
|AUDUSD#
|537
|GBPCAD#
|-479
|EURJPY#
|946
|GBPCHF#
|124
|XAUUSD#
|1.1K
|EURAUD#
|-553
|USDCAD#
|-589
|NZDCHF#
|-525
|AUDCHF#
|824
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD#
|-220
|NZDUSD#
|-429
|CADJPY#
|184
|EURNZD#
|-107
|CHFJPY#
|-344
|USDJPY#
|435
|EURUSD#
|30
|EURGBP#
|-261
|NZDJPY#
|-575
|AUDCAD#
|-309
|EURCAD#
|-384
|GBPNZD#
|465
|GBPJPY#
|714
|USDCHF#
|-9
|NZDCAD#
|349
|AUDJPY#
|272
|AUDUSD#
|196
|GBPCAD#
|-342
|EURJPY#
|1K
|GBPCHF#
|60
|XAUUSD#
|5.8K
|EURAUD#
|-256
|USDCAD#
|-225
|NZDCHF#
|-140
|AUDCHF#
|117
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 051.56 USD
최악의 거래: -776 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +4 700.69 USD
연속 최대 손실: -5 450.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading
Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only
Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%
$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
4
100%
55
36%
90%
0.73
-92.48
USD
USD
20%
1:500