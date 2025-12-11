- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
1 051.56 USD
Худший трейд:
-599.37 USD
Общая прибыль:
11 826.82 USD (13 258 pips)
Общий убыток:
-7 343.74 USD (3 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4 700.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 700.69 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
79.97%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
21 (67.74%)
Коротких трейдов:
10 (32.26%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
144.62 USD
Средняя прибыль:
695.70 USD
Средний убыток:
-524.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 849.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 849.41 USD (5)
Прирост в месяц:
8.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 343.29 USD
Максимальная:
3 619.19 USD (7.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.20% (3 619.19 USD)
По эквити:
2.01% (1 076.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|4
|CADJPY#
|3
|NZDJPY#
|2
|CHFJPY#
|2
|AUDCAD#
|2
|USDJPY#
|2
|NZDCAD#
|2
|NZDUSD#
|2
|EURGBP#
|1
|EURCAD#
|1
|GBPCAD#
|1
|GBPNZD#
|1
|EURJPY#
|1
|EURUSD#
|1
|GBPJPY#
|1
|USDCHF#
|1
|EURNZD#
|1
|AUDJPY#
|1
|GBPCHF#
|1
|XAUUSD#
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD#
|6
|CADJPY#
|692
|NZDJPY#
|-1.1K
|CHFJPY#
|345
|AUDCAD#
|-1.1K
|USDJPY#
|-691
|NZDCAD#
|901
|NZDUSD#
|-9
|EURGBP#
|-549
|EURCAD#
|-542
|GBPCAD#
|-479
|GBPNZD#
|962
|EURJPY#
|946
|EURUSD#
|869
|GBPJPY#
|751
|USDCHF#
|621
|EURNZD#
|864
|AUDJPY#
|855
|GBPCHF#
|124
|XAUUSD#
|1.1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD#
|19
|CADJPY#
|378
|NZDJPY#
|-575
|CHFJPY#
|73
|AUDCAD#
|-309
|USDJPY#
|-280
|NZDCAD#
|349
|NZDUSD#
|-5
|EURGBP#
|-175
|EURCAD#
|-200
|GBPCAD#
|-342
|GBPNZD#
|900
|EURJPY#
|1K
|EURUSD#
|440
|GBPJPY#
|950
|USDCHF#
|279
|EURNZD#
|882
|AUDJPY#
|496
|GBPCHF#
|60
|XAUUSD#
|5.8K
Лучший трейд: +1 051.56 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 700.69 USD
Макс. убыток в серии: -2 849.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading
Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only
Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%
$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.
