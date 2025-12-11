СигналыРазделы
Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 9%
RSFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
17 (54.83%)
Убыточных трейдов:
14 (45.16%)
Лучший трейд:
1 051.56 USD
Худший трейд:
-599.37 USD
Общая прибыль:
11 826.82 USD (13 258 pips)
Общий убыток:
-7 343.74 USD (3 432 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (4 700.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 700.69 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
79.97%
Макс. загрузка депозита:
8.94%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
1.24
Длинных трейдов:
21 (67.74%)
Коротких трейдов:
10 (32.26%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
144.62 USD
Средняя прибыль:
695.70 USD
Средний убыток:
-524.55 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 849.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 849.41 USD (5)
Прирост в месяц:
8.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 343.29 USD
Максимальная:
3 619.19 USD (7.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.20% (3 619.19 USD)
По эквити:
2.01% (1 076.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 4
CADJPY# 3
NZDJPY# 2
CHFJPY# 2
AUDCAD# 2
USDJPY# 2
NZDCAD# 2
NZDUSD# 2
EURGBP# 1
EURCAD# 1
GBPCAD# 1
GBPNZD# 1
EURJPY# 1
EURUSD# 1
GBPJPY# 1
USDCHF# 1
EURNZD# 1
AUDJPY# 1
GBPCHF# 1
XAUUSD# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 6
CADJPY# 692
NZDJPY# -1.1K
CHFJPY# 345
AUDCAD# -1.1K
USDJPY# -691
NZDCAD# 901
NZDUSD# -9
EURGBP# -549
EURCAD# -542
GBPCAD# -479
GBPNZD# 962
EURJPY# 946
EURUSD# 869
GBPJPY# 751
USDCHF# 621
EURNZD# 864
AUDJPY# 855
GBPCHF# 124
XAUUSD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 19
CADJPY# 378
NZDJPY# -575
CHFJPY# 73
AUDCAD# -309
USDJPY# -280
NZDCAD# 349
NZDUSD# -5
EURGBP# -175
EURCAD# -200
GBPCAD# -342
GBPNZD# 900
EURJPY# 1K
EURUSD# 440
GBPJPY# 950
USDCHF# 279
EURNZD# 882
AUDJPY# 496
GBPCHF# 60
XAUUSD# 5.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 051.56 USD
Худший трейд: -599 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 700.69 USD
Макс. убыток в серии: -2 849.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

Нет отзывов
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
