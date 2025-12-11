SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / WallstreetAlpha
Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
RSFinance-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9
Bénéfice trades:
3 (33.33%)
Perte trades:
6 (66.67%)
Meilleure transaction:
961.45 USD
Pire transaction:
-599.37 USD
Bénéfice brut:
2 181.73 USD (1 171 pips)
Perte brute:
-3 447.94 USD (1 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (1 905.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 905.83 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.21
Activité de trading:
78.65%
Charge de dépôt maximale:
7.44%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
7 (77.78%)
Courts trades:
2 (22.22%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-140.69 USD
Bénéfice moyen:
727.24 USD
Perte moyenne:
-574.66 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-2 849.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 849.41 USD (5)
Croissance mensuelle:
-2.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 573.51 USD
Maximal:
2 849.41 USD (5.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.67% (2 849.41 USD)
Par fonds propres:
1.91% (928.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY# 3
CHFJPY# 2
EURGBP# 1
GBPUSD# 1
NZDJPY# 1
AUDCAD# 1
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY# 692
CHFJPY# 345
EURGBP# -549
GBPUSD# -576
NZDJPY# -579
AUDCAD# -599
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY# 378
CHFJPY# 73
EURGBP# -175
GBPUSD# -314
NZDJPY# -356
AUDCAD# -180
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +961.45 USD
Pire transaction: -599 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +1 905.83 USD
Perte consécutive maximale: -2 849.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RSFinance-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

Aucun avis
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.