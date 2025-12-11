SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / WallstreetAlpha
Abd Basir

WallstreetAlpha

Abd Basir
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RSFinance-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
34
Transacciones Rentables:
17 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
17 (50.00%)
Mejor transacción:
1 051.56 USD
Peor transacción:
-776.31 USD
Beneficio Bruto:
11 826.82 USD (13 258 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 455.50 USD (4 002 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (4 700.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 700.69 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
83.02%
Carga máxima del depósito:
8.94%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
0.66
Transacciones Largas:
24 (70.59%)
Transacciones Cortas:
10 (29.41%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
69.74 USD
Beneficio medio:
695.70 USD
Pérdidas medias:
-556.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 849.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 849.41 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 343.29 USD
Máxima:
3 619.19 USD (7.20%)
Reducción relativa:
De balance:
7.20% (3 619.19 USD)
De fondos:
2.01% (1 076.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD# 4
CADJPY# 3
NZDUSD# 3
NZDJPY# 2
CHFJPY# 2
AUDCAD# 2
USDJPY# 2
EURUSD# 2
NZDCAD# 2
EURNZD# 2
EURGBP# 1
EURCAD# 1
GBPCAD# 1
GBPNZD# 1
EURJPY# 1
GBPJPY# 1
USDCHF# 1
AUDJPY# 1
GBPCHF# 1
XAUUSD# 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD# 6
CADJPY# 692
NZDUSD# -609
NZDJPY# -1.1K
CHFJPY# 345
AUDCAD# -1.1K
USDJPY# -691
EURUSD# 134
NZDCAD# 901
EURNZD# 87
EURGBP# -549
EURCAD# -542
GBPCAD# -479
GBPNZD# 962
EURJPY# 946
GBPJPY# 751
USDCHF# 621
AUDJPY# 855
GBPCHF# 124
XAUUSD# 1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD# 19
CADJPY# 378
NZDUSD# -112
NZDJPY# -575
CHFJPY# 73
AUDCAD# -309
USDJPY# -280
EURUSD# 319
NZDCAD# 349
EURNZD# 540
EURGBP# -175
EURCAD# -200
GBPCAD# -342
GBPNZD# 900
EURJPY# 1K
GBPJPY# 950
USDCHF# 279
AUDJPY# 496
GBPCHF# 60
XAUUSD# 5.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 051.56 USD
Peor transacción: -776 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4 700.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 849.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading

Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only

Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%

$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.

No hay comentarios
2025.12.23 19:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 16:32
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 07:13
Share of trading days is too low
2025.12.12 07:13
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 05:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
WallstreetAlpha
30 USD al mes
5%
0
0
USD
49K
USD
3
100%
34
50%
83%
1.25
69.74
USD
7%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.