Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
961.45 USD
Worst Trade:
-599.37 USD
Profitto lordo:
2 181.73 USD (1 171 pips)
Perdita lorda:
-3 447.94 USD (1 745 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 905.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 905.83 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
78.65%
Massimo carico di deposito:
7.44%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-140.69 USD
Profitto medio:
727.24 USD
Perdita media:
-574.66 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-2 849.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 849.41 USD (5)
Crescita mensile:
-2.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 573.51 USD
Massimale:
2 849.41 USD (5.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (2 849.41 USD)
Per equità:
1.91% (928.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY#
|3
|CHFJPY#
|2
|EURGBP#
|1
|GBPUSD#
|1
|NZDJPY#
|1
|AUDCAD#
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY#
|692
|CHFJPY#
|345
|EURGBP#
|-549
|GBPUSD#
|-576
|NZDJPY#
|-579
|AUDCAD#
|-599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY#
|378
|CHFJPY#
|73
|EURGBP#
|-175
|GBPUSD#
|-314
|NZDJPY#
|-356
|AUDCAD#
|-180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +961.45 USD
Worst Trade: -599 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 905.83 USD
Massima perdita consecutiva: -2 849.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
WallstreetAlpha – Institutional-Style Trading
Pure Price Action + Supply Demand
Major pairs & Gold only
Max 1% risk per trade
Strict SL/TP on every position
No martingale · No grid · No toxic strategies
Historical max drawdown <14%
Average monthly return 7-8%
$30/month – Less than your daily coffee, growing your account 24/5. The institutions already know. Now it's your turn.
