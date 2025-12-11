シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / FX Premium V2
Dany Wardiyanto

FX Premium V2

Dany Wardiyanto
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Headway-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
26 (59.09%)
損失トレード:
18 (40.91%)
ベストトレード:
121.44 USD
最悪のトレード:
-164.88 USD
総利益:
382.67 USD (8 080 pips)
総損失:
-469.73 USD (8 608 pips)
最大連続の勝ち:
8 (30.63 USD)
最大連続利益:
121.44 USD (1)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
92.65%
最大入金額:
4.25%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
21 (47.73%)
短いトレード:
23 (52.27%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-1.98 USD
平均利益:
14.72 USD
平均損失:
-26.10 USD
最大連続の負け:
3 (-9.29 USD)
最大連続損失:
-326.64 USD (2)
月間成長:
-0.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
214.11 USD
最大の:
326.68 USD (3.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.21% (326.68 USD)
エクイティによる:
10.88% (1 106.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -84
AUDCAD -10
AUDNZD 2
NZDCAD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -327
AUDCAD -712
AUDNZD 150
NZDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +121.44 USD
最悪のトレード: -165 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +30.63 USD
最大連続損失: -9.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
レビューなし
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
