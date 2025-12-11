- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
26 (59.09%)
損失トレード:
18 (40.91%)
ベストトレード:
121.44 USD
最悪のトレード:
-164.88 USD
総利益:
382.67 USD (8 080 pips)
総損失:
-469.73 USD (8 608 pips)
最大連続の勝ち:
8 (30.63 USD)
最大連続利益:
121.44 USD (1)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
92.65%
最大入金額:
4.25%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.27
長いトレード:
21 (47.73%)
短いトレード:
23 (52.27%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-1.98 USD
平均利益:
14.72 USD
平均損失:
-26.10 USD
最大連続の負け:
3 (-9.29 USD)
最大連続損失:
-326.64 USD (2)
月間成長:
-0.87%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
214.11 USD
最大の:
326.68 USD (3.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.21% (326.68 USD)
エクイティによる:
10.88% (1 106.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-84
|AUDCAD
|-10
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-327
|AUDCAD
|-712
|AUDNZD
|150
|NZDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +121.44 USD
最悪のトレード: -165 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +30.63 USD
最大連続損失: -9.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
44
59%
93%
0.81
-1.98
USD
USD
11%
1:500