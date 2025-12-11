信号部分
Dany Wardiyanto

FX Premium V2

Dany Wardiyanto
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
Headway-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
26 (59.09%)
亏损交易:
18 (40.91%)
最好交易:
121.44 USD
最差交易:
-164.88 USD
毛利:
382.67 USD (8 080 pips)
毛利亏损:
-469.73 USD (8 608 pips)
最大连续赢利:
8 (30.63 USD)
最大连续盈利:
121.44 USD (1)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
92.65%
最大入金加载:
4.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.27
长期交易:
21 (47.73%)
短期交易:
23 (52.27%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-1.98 USD
平均利润:
14.72 USD
平均损失:
-26.10 USD
最大连续失误:
3 (-9.29 USD)
最大连续亏损:
-326.64 USD (2)
每月增长:
-0.87%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
214.11 USD
最大值:
326.68 USD (3.21%)
相对跌幅:
结余:
3.21% (326.68 USD)
净值:
10.88% (1 106.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -84
AUDCAD -10
AUDNZD 2
NZDCAD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -327
AUDCAD -712
AUDNZD 150
NZDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +121.44 USD
最差交易: -165 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +30.63 USD
最大连续亏损: -9.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
没有评论
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
