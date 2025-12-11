- Прирост
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
26 (59.09%)
Убыточных трейдов:
18 (40.91%)
Лучший трейд:
121.44 USD
Худший трейд:
-164.88 USD
Общая прибыль:
382.67 USD (8 080 pips)
Общий убыток:
-469.73 USD (8 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (30.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.44 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.65%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
21 (47.73%)
Коротких трейдов:
23 (52.27%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-1.98 USD
Средняя прибыль:
14.72 USD
Средний убыток:
-26.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.64 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.11 USD
Максимальная:
326.68 USD (3.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.21% (326.68 USD)
По эквити:
10.88% (1 106.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-84
|AUDCAD
|-10
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-327
|AUDCAD
|-712
|AUDNZD
|150
|NZDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +121.44 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.63 USD
Макс. убыток в серии: -9.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
