Dany Wardiyanto

FX Premium V2

Dany Wardiyanto
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
26 (59.09%)
Убыточных трейдов:
18 (40.91%)
Лучший трейд:
121.44 USD
Худший трейд:
-164.88 USD
Общая прибыль:
382.67 USD (8 080 pips)
Общий убыток:
-469.73 USD (8 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (30.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
121.44 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
92.65%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.27
Длинных трейдов:
21 (47.73%)
Коротких трейдов:
23 (52.27%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-1.98 USD
Средняя прибыль:
14.72 USD
Средний убыток:
-26.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-326.64 USD (2)
Прирост в месяц:
-0.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
214.11 USD
Максимальная:
326.68 USD (3.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.21% (326.68 USD)
По эквити:
10.88% (1 106.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -84
AUDCAD -10
AUDNZD 2
NZDCAD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -327
AUDCAD -712
AUDNZD 150
NZDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +121.44 USD
Худший трейд: -165 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.63 USD
Макс. убыток в серии: -9.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
Нет отзывов
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

