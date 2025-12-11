SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FX Premium V2
Dany Wardiyanto

FX Premium V2

Dany Wardiyanto
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
Headway-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
26 (59.09%)
Negociações com perda:
18 (40.91%)
Melhor negociação:
121.44 USD
Pior negociação:
-164.88 USD
Lucro bruto:
382.67 USD (8 080 pips)
Perda bruta:
-469.73 USD (8 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (30.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.44 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.65%
Depósito máximo carregado:
4.25%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
21 (47.73%)
Negociações curtas:
23 (52.27%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-1.98 USD
Lucro médio:
14.72 USD
Perda média:
-26.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.64 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
214.11 USD
Máximo:
326.68 USD (3.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.21% (326.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.88% (1 106.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -84
AUDCAD -10
AUDNZD 2
NZDCAD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -327
AUDCAD -712
AUDNZD 150
NZDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +121.44 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.63 USD
Máxima perda consecutiva: -9.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
Sem comentários
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FX Premium V2
30 USD por mês
-1%
0
0
USD
10K
USD
2
100%
44
59%
93%
0.81
-1.98
USD
11%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.