Negociações:
44
Negociações com lucro:
26 (59.09%)
Negociações com perda:
18 (40.91%)
Melhor negociação:
121.44 USD
Pior negociação:
-164.88 USD
Lucro bruto:
382.67 USD (8 080 pips)
Perda bruta:
-469.73 USD (8 608 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (30.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
121.44 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
92.65%
Depósito máximo carregado:
4.25%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.27
Negociações longas:
21 (47.73%)
Negociações curtas:
23 (52.27%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-1.98 USD
Lucro médio:
14.72 USD
Perda média:
-26.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-9.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-326.64 USD (2)
Crescimento mensal:
-0.87%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
214.11 USD
Máximo:
326.68 USD (3.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.21% (326.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.88% (1 106.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-84
|AUDCAD
|-10
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-327
|AUDCAD
|-712
|AUDNZD
|150
|NZDCAD
|361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +121.44 USD
Pior negociação: -165 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.63 USD
Máxima perda consecutiva: -9.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
TitanFX-02
|5.03 × 34
FBS-Real-2
|6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
