트레이드:
62
이익 거래:
43 (69.35%)
손실 거래:
19 (30.65%)
최고의 거래:
121.44 USD
최악의 거래:
-164.88 USD
총 수익:
556.11 USD (12 522 pips)
총 손실:
-470.41 USD (8 667 pips)
연속 최대 이익:
10 (106.77 USD)
연속 최대 이익:
121.44 USD (1)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
54.24%
최대 입금량:
4.25%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
37 (59.68%)
숏(주식차입매도):
25 (40.32%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
1.38 USD
평균 이익:
12.93 USD
평균 손실:
-24.76 USD
연속 최대 손실:
3 (-9.29 USD)
연속 최대 손실:
-326.64 USD (2)
월별 성장률:
0.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
214.11 USD
최대한의:
326.68 USD (3.21%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.21% (326.68 USD)
자본금별:
10.88% (1 106.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|29
|AUDCAD
|14
|AUDNZD
|13
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|84
|AUDCAD
|-8
|AUDNZD
|4
|NZDCAD
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.7K
|AUDCAD
|-528
|AUDNZD
|356
|NZDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +121.44 USD
최악의 거래: -165 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +106.77 USD
연속 최대 손실: -9.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
FusionMarkets-Live 2
|23.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|63.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|70.00 × 1
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
62
69%
54%
1.18
1.38
USD
USD
11%
1:500