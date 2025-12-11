- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
26 (59.09%)
Verlusttrades:
18 (40.91%)
Bester Trade:
121.44 USD
Schlechtester Trade:
-164.88 USD
Bruttoprofit:
382.67 USD (8 080 pips)
Bruttoverlust:
-469.73 USD (8 608 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (30.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
121.44 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
92.65%
Max deposit load:
4.25%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.27
Long-Positionen:
21 (47.73%)
Short-Positionen:
23 (52.27%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.98 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-26.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-9.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-326.64 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-0.87%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
214.11 USD
Maximaler:
326.68 USD (3.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.21% (326.68 USD)
Kapital:
10.88% (1 106.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-84
|AUDCAD
|-10
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-327
|AUDCAD
|-712
|AUDNZD
|150
|NZDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +121.44 USD
Schlechtester Trade: -165 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
FusionMarkets-Live 2
|31.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
44
59%
93%
0.81
-1.98
USD
USD
11%
1:500