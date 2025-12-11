- Incremento
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
26 (59.09%)
Transacciones Irrentables:
18 (40.91%)
Mejor transacción:
121.44 USD
Peor transacción:
-164.88 USD
Beneficio Bruto:
382.67 USD (8 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-469.73 USD (8 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (30.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.44 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
92.65%
Carga máxima del depósito:
4.25%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
21 (47.73%)
Transacciones Cortas:
23 (52.27%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-1.98 USD
Beneficio medio:
14.72 USD
Pérdidas medias:
-26.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
214.11 USD
Máxima:
326.68 USD (3.21%)
Reducción relativa:
De balance:
3.21% (326.68 USD)
De fondos:
10.88% (1 106.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|AUDCAD
|12
|AUDNZD
|9
|NZDCAD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-84
|AUDCAD
|-10
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-327
|AUDCAD
|-712
|AUDNZD
|150
|NZDCAD
|361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +121.44 USD
Peor transacción: -165 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +30.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 3
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
FBS-Real-2
|6.44 × 138
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
100%
44
59%
93%
0.81
-1.98
USD
USD
11%
1:500