Dany Wardiyanto

FX Premium V2

Dany Wardiyanto
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
26 (59.09%)
Transacciones Irrentables:
18 (40.91%)
Mejor transacción:
121.44 USD
Peor transacción:
-164.88 USD
Beneficio Bruto:
382.67 USD (8 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-469.73 USD (8 608 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (30.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
121.44 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
92.65%
Carga máxima del depósito:
4.25%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
-0.27
Transacciones Largas:
21 (47.73%)
Transacciones Cortas:
23 (52.27%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-1.98 USD
Beneficio medio:
14.72 USD
Pérdidas medias:
-26.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-9.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-326.64 USD (2)
Crecimiento al mes:
-0.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
214.11 USD
Máxima:
326.68 USD (3.21%)
Reducción relativa:
De balance:
3.21% (326.68 USD)
De fondos:
10.88% (1 106.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 17
AUDCAD 12
AUDNZD 9
NZDCAD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -84
AUDCAD -10
AUDNZD 2
NZDCAD 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -327
AUDCAD -712
AUDNZD 150
NZDCAD 361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +121.44 USD
Peor transacción: -165 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +30.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 3
TitanFX-02
5.03 × 34
FBS-Real-2
6.44 × 138
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.99 × 75
- Non Martingale
- Soft Locking
- Mix Gold & Currency
No hay comentarios
2025.12.23 06:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 03:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 05:46
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.11 05:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.11 05:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
