- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
53 (67.08%)
損失トレード:
26 (32.91%)
ベストトレード:
32.54 USD
最悪のトレード:
-60.37 USD
総利益:
411.77 USD (22 516 pips)
総損失:
-226.65 USD (24 363 pips)
最大連続の勝ち:
18 (113.51 USD)
最大連続利益:
113.51 USD (18)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
86.17%
最大入金額:
29.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.14
長いトレード:
34 (43.04%)
短いトレード:
45 (56.96%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
7.77 USD
平均損失:
-8.72 USD
最大連続の負け:
2 (-86.57 USD)
最大連続損失:
-86.57 USD (2)
月間成長:
18.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.82 USD
最大の:
86.57 USD (8.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.04% (86.57 USD)
エクイティによる:
17.62% (199.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +32.54 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +113.51 USD
最大連続損失: -86.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
レビューなし
