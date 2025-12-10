シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PMPS
Bin Liu

PMPS

Bin Liu
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
79
利益トレード:
53 (67.08%)
損失トレード:
26 (32.91%)
ベストトレード:
32.54 USD
最悪のトレード:
-60.37 USD
総利益:
411.77 USD (22 516 pips)
総損失:
-226.65 USD (24 363 pips)
最大連続の勝ち:
18 (113.51 USD)
最大連続利益:
113.51 USD (18)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
86.17%
最大入金額:
29.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.14
長いトレード:
34 (43.04%)
短いトレード:
45 (56.96%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
7.77 USD
平均損失:
-8.72 USD
最大連続の負け:
2 (-86.57 USD)
最大連続損失:
-86.57 USD (2)
月間成長:
18.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.82 USD
最大の:
86.57 USD (8.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.04% (86.57 USD)
エクイティによる:
17.62% (199.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCADm 68
XAUUSDm 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCADm 219
XAUUSDm -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCADm 4.9K
XAUUSDm -6.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +32.54 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +113.51 USD
最大連続損失: -86.57 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手

レビューなし
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
