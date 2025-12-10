- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
53 (67.08%)
Negociações com perda:
26 (32.91%)
Melhor negociação:
32.54 USD
Pior negociação:
-60.37 USD
Lucro bruto:
411.77 USD (22 516 pips)
Perda bruta:
-226.65 USD (24 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (113.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.51 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
86.17%
Depósito máximo carregado:
29.36%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
34 (43.04%)
Negociações curtas:
45 (56.96%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
7.77 USD
Perda média:
-8.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-86.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-86.57 USD (2)
Crescimento mensal:
18.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.82 USD
Máximo:
86.57 USD (8.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.04% (86.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.62% (199.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.54 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +113.51 USD
Máxima perda consecutiva: -86.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
