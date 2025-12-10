SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / PMPS
Bin Liu

PMPS

Bin Liu
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
53 (67.08%)
Negociações com perda:
26 (32.91%)
Melhor negociação:
32.54 USD
Pior negociação:
-60.37 USD
Lucro bruto:
411.77 USD (22 516 pips)
Perda bruta:
-226.65 USD (24 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (113.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.51 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
86.17%
Depósito máximo carregado:
29.36%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.14
Negociações longas:
34 (43.04%)
Negociações curtas:
45 (56.96%)
Fator de lucro:
1.82
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
7.77 USD
Perda média:
-8.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-86.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-86.57 USD (2)
Crescimento mensal:
18.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.82 USD
Máximo:
86.57 USD (8.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.04% (86.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.62% (199.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCADm 68
XAUUSDm 11
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCADm 219
XAUUSDm -34
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCADm 4.9K
XAUUSDm -6.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.54 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +113.51 USD
Máxima perda consecutiva: -86.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手

