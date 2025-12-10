- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
55 (67.07%)
Verlusttrades:
27 (32.93%)
Bester Trade:
32.54 USD
Schlechtester Trade:
-60.37 USD
Bruttoprofit:
425.89 USD (25 338 pips)
Bruttoverlust:
-256.93 USD (30 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (113.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.51 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
86.17%
Max deposit load:
31.17%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
37 (45.12%)
Short-Positionen:
45 (54.88%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
2.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-86.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-86.57 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.82 USD
Maximaler:
86.57 USD (8.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.04% (86.57 USD)
Kapital:
17.62% (199.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|14
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-50
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-9.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +32.54 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.57 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
60 USD pro Monat
17%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
82
67%
86%
1.65
2.06
USD
USD
18%
1:200