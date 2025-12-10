SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PMPS
Bin Liu

PMPS

Bin Liu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
82
Gewinntrades:
55 (67.07%)
Verlusttrades:
27 (32.93%)
Bester Trade:
32.54 USD
Schlechtester Trade:
-60.37 USD
Bruttoprofit:
425.89 USD (25 338 pips)
Bruttoverlust:
-256.93 USD (30 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (113.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.51 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
86.17%
Max deposit load:
31.17%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.95
Long-Positionen:
37 (45.12%)
Short-Positionen:
45 (54.88%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
2.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-86.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-86.57 USD (2)
Wachstum pro Monat :
13.37%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.82 USD
Maximaler:
86.57 USD (8.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.04% (86.57 USD)
Kapital:
17.62% (199.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCADm 68
XAUUSDm 14
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCADm 219
XAUUSDm -50
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCADm 4.9K
XAUUSDm -9.9K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.54 USD
Schlechtester Trade: -60 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手

Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.22 05:29
No swaps are charged
2025.12.19 16:29
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 15:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 15:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
