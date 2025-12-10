- 자본
- 축소
트레이드:
105
이익 거래:
68 (64.76%)
손실 거래:
37 (35.24%)
최고의 거래:
32.54 USD
최악의 거래:
-151.07 USD
총 수익:
537.73 USD (36 137 pips)
총 손실:
-572.78 USD (90 053 pips)
연속 최대 이익:
18 (113.51 USD)
연속 최대 이익:
113.51 USD (18)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
73.20%
최대 입금량:
57.42%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
41 (39.05%)
숏(주식차입매도):
64 (60.95%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.33 USD
평균 이익:
7.91 USD
평균 손실:
-15.48 USD
연속 최대 손실:
2 (-155.56 USD)
연속 최대 손실:
-155.56 USD (2)
월별 성장률:
-8.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
79.92 USD
최대한의:
270.55 USD (22.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.72% (270.55 USD)
자본금별:
36.13% (348.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|80
|XAUUSDm
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCADm
|264
|XAUUSDm
|-299
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCADm
|5.8K
|XAUUSDm
|-60K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.54 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +113.51 USD
연속 최대 손실: -155.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
