- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
34 (62.96%)
Loss Trade:
20 (37.04%)
Best Trade:
32.54 USD
Worst Trade:
-60.37 USD
Profitto lordo:
271.16 USD (13 402 pips)
Perdita lorda:
-177.73 USD (19 688 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (51.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.11 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.08
Long Trade:
17 (31.48%)
Short Trade:
37 (68.52%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.73 USD
Profitto medio:
7.98 USD
Perdita media:
-8.89 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-86.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.57 USD (2)
Crescita mensile:
9.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.82 USD
Massimale:
86.57 USD (8.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|47
|XAUUSDm
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCADm
|139
|XAUUSDm
|-46
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCADm
|2.9K
|XAUUSDm
|-9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +32.54 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +51.11 USD
Massima perdita consecutiva: -86.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
