- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
53 (67.08%)
Transacciones Irrentables:
26 (32.91%)
Mejor transacción:
32.54 USD
Peor transacción:
-60.37 USD
Beneficio Bruto:
411.77 USD (22 516 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.65 USD (24 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (113.51 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.51 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
86.17%
Carga máxima del depósito:
29.36%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.14
Transacciones Largas:
34 (43.04%)
Transacciones Cortas:
45 (56.96%)
Factor de Beneficio:
1.82
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
7.77 USD
Pérdidas medias:
-8.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-86.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-86.57 USD (2)
Crecimiento al mes:
18.51%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.82 USD
Máxima:
86.57 USD (8.04%)
Reducción relativa:
De balance:
8.04% (86.57 USD)
De fondos:
17.62% (199.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.54 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +113.51 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.57 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
60 USD al mes
19%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
4
100%
79
67%
86%
1.81
2.34
USD
USD
18%
1:200