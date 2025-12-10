- 成长
交易:
79
盈利交易:
53 (67.08%)
亏损交易:
26 (32.91%)
最好交易:
32.54 USD
最差交易:
-60.37 USD
毛利:
411.77 USD (22 516 pips)
毛利亏损:
-226.65 USD (24 363 pips)
最大连续赢利:
18 (113.51 USD)
最大连续盈利:
113.51 USD (18)
夏普比率:
0.22
交易活动:
85.14%
最大入金加载:
29.36%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.14
长期交易:
34 (43.04%)
短期交易:
45 (56.96%)
利润因子:
1.82
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
7.77 USD
平均损失:
-8.72 USD
最大连续失误:
2 (-86.57 USD)
最大连续亏损:
-86.57 USD (2)
每月增长:
18.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
9.82 USD
最大值:
86.57 USD (8.04%)
相对跌幅:
结余:
8.04% (86.57 USD)
净值:
17.62% (199.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.54 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +113.51 USD
最大连续亏损: -86.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
