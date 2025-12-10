- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
53 (67.08%)
Убыточных трейдов:
26 (32.91%)
Лучший трейд:
32.54 USD
Худший трейд:
-60.37 USD
Общая прибыль:
411.77 USD (22 516 pips)
Общий убыток:
-226.65 USD (24 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (113.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.51 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
83.20%
Макс. загрузка депозита:
29.36%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.14
Длинных трейдов:
34 (43.04%)
Коротких трейдов:
45 (56.96%)
Профит фактор:
1.82
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
7.77 USD
Средний убыток:
-8.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-86.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-86.57 USD (2)
Прирост в месяц:
18.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.82 USD
Максимальная:
86.57 USD (8.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.04% (86.57 USD)
По эквити:
17.62% (199.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|68
|XAUUSDm
|11
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCADm
|219
|XAUUSDm
|-34
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCADm
|4.9K
|XAUUSDm
|-6.7K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
