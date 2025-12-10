- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
34 (62.96%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (37.04%)
En iyi işlem:
32.54 USD
En kötü işlem:
-60.37 USD
Brüt kâr:
271.16 USD (13 402 pips)
Brüt zarar:
-177.73 USD (19 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (51.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.11 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.08
Alış işlemleri:
17 (31.48%)
Satış işlemleri:
37 (68.52%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
1.73 USD
Ortalama kâr:
7.98 USD
Ortalama zarar:
-8.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-86.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.57 USD (2)
Aylık büyüme:
9.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.82 USD
Maksimum:
86.57 USD (8.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCADm
|47
|XAUUSDm
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCADm
|139
|XAUUSDm
|-46
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCADm
|2.9K
|XAUUSDm
|-9.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
请注意
1.交易余额>=200
2.交易基于EA自动交易程序
3.风险最高请不要超过200/0.01手
İnceleme yok