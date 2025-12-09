シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Forex Algo Safe Growth
Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum

Forex Algo Safe Growth

Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 90%
ICMarketsEU-Live28
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
790
利益トレード:
604 (76.45%)
損失トレード:
186 (23.54%)
ベストトレード:
58.02 USD
最悪のトレード:
-12.80 USD
総利益:
1 181.82 USD (92 672 pips)
総損失:
-430.15 USD (52 921 pips)
最大連続の勝ち:
37 (25.44 USD)
最大連続利益:
132.85 USD (12)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
72.97%
最大入金額:
108.11%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
17.31
長いトレード:
364 (46.08%)
短いトレード:
426 (53.92%)
プロフィットファクター:
2.75
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
1.96 USD
平均損失:
-2.31 USD
最大連続の負け:
6 (-23.06 USD)
最大連続損失:
-43.43 USD (5)
月間成長:
15.48%
年間予想:
187.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.43 USD (2.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (43.43 USD)
エクイティによる:
18.15% (230.82 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 790
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 752
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.02 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.44 USD
最大連続損失: -23.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-Live28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal runs on a fully Automated Algorithmic trading system designed exclusively for USDJPY.
The strategy is built on trend confirmation, volatility analysis, and smart risk management, allowing the algo to operate with discipline and consistency without manual intervention.
This system is designed for traders who want stable and controlled performance.
A minimum balance of $1,000 is recommended to maintain proper risk-to-lot sizing and ensure smooth execution during market volatility.


レビューなし
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Forex Algo Safe Growth
30 USD/月
90%
0
0
USD
1.1K
USD
14
100%
790
76%
73%
2.74
0.95
USD
18%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください