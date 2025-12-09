- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
790
利益トレード:
604 (76.45%)
損失トレード:
186 (23.54%)
ベストトレード:
58.02 USD
最悪のトレード:
-12.80 USD
総利益:
1 181.82 USD (92 672 pips)
総損失:
-430.15 USD (52 921 pips)
最大連続の勝ち:
37 (25.44 USD)
最大連続利益:
132.85 USD (12)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
72.97%
最大入金額:
108.11%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
17.31
長いトレード:
364 (46.08%)
短いトレード:
426 (53.92%)
プロフィットファクター:
2.75
期待されたペイオフ:
0.95 USD
平均利益:
1.96 USD
平均損失:
-2.31 USD
最大連続の負け:
6 (-23.06 USD)
最大連続損失:
-43.43 USD (5)
月間成長:
15.48%
年間予想:
187.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
43.43 USD (2.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.58% (43.43 USD)
エクイティによる:
18.15% (230.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|790
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|752
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +58.02 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.44 USD
最大連続損失: -23.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-Live28"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal runs on a fully Automated Algorithmic trading system designed exclusively for USDJPY.
The strategy is built on trend confirmation, volatility analysis, and smart risk management, allowing the algo to operate with discipline and consistency without manual intervention.
This system is designed for traders who want stable and controlled performance.
A minimum balance of $1,000 is recommended to maintain proper risk-to-lot sizing and ensure smooth execution during market volatility.
レビューなし
