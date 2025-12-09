SegnaliSezioni
Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum

Forex Algo Safe Growth

Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 73%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
669
Profit Trade:
512 (76.53%)
Loss Trade:
157 (23.47%)
Best Trade:
58.02 USD
Worst Trade:
-11.42 USD
Profitto lordo:
958.65 USD (79 042 pips)
Perdita lorda:
-319.97 USD (40 399 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (33.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.85 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
93.55%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
14.71
Long Trade:
315 (47.09%)
Short Trade:
354 (52.91%)
Fattore di profitto:
3.00
Profitto previsto:
0.95 USD
Profitto medio:
1.87 USD
Perdita media:
-2.04 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-23.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.43 USD (5)
Crescita mensile:
13.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.43 USD (2.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.58% (43.43 USD)
Per equità:
15.94% (202.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 669
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 639
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 39K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.02 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.19 USD
Massima perdita consecutiva: -23.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-Live28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

This signal runs on a fully Automated Algorithmic trading system designed exclusively for USDJPY.
The strategy is built on trend confirmation, volatility analysis, and smart risk management, allowing the algo to operate with discipline and consistency without manual intervention.
This system is designed for traders who want stable and controlled performance.
A minimum balance of $1,000 is recommended to maintain proper risk-to-lot sizing and ensure smooth execution during market volatility.


Non ci sono recensioni
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
