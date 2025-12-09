- Прирост
Всего трейдов:
779
Прибыльных трейдов:
598 (76.76%)
Убыточных трейдов:
181 (23.23%)
Лучший трейд:
58.02 USD
Худший трейд:
-12.80 USD
Общая прибыль:
1 128.77 USD (91 343 pips)
Общий убыток:
-406.58 USD (49 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (25.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.85 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
69.58%
Макс. загрузка депозита:
108.11%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
16.63
Длинных трейдов:
354 (45.44%)
Коротких трейдов:
425 (54.56%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-23.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.43 USD (5)
Прирост в месяц:
12.31%
Годовой прогноз:
149.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.43 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (43.43 USD)
По эквити:
18.15% (230.82 USD)
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-Live28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This signal runs on a fully Automated Algorithmic trading system designed exclusively for USDJPY.
The strategy is built on trend confirmation, volatility analysis, and smart risk management, allowing the algo to operate with discipline and consistency without manual intervention.
This system is designed for traders who want stable and controlled performance.
A minimum balance of $1,000 is recommended to maintain proper risk-to-lot sizing and ensure smooth execution during market volatility.
