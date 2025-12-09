СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Algo Safe Growth
Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum

Forex Algo Safe Growth

Muhammad Younas Bashir Ahmad Anjum Anjum
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 85%
ICMarketsEU-Live28
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
779
Прибыльных трейдов:
598 (76.76%)
Убыточных трейдов:
181 (23.23%)
Лучший трейд:
58.02 USD
Худший трейд:
-12.80 USD
Общая прибыль:
1 128.77 USD (91 343 pips)
Общий убыток:
-406.58 USD (49 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (25.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
132.85 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
69.58%
Макс. загрузка депозита:
108.11%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
79
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
16.63
Длинных трейдов:
354 (45.44%)
Коротких трейдов:
425 (54.56%)
Профит фактор:
2.78
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
1.89 USD
Средний убыток:
-2.25 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-23.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.43 USD (5)
Прирост в месяц:
12.31%
Годовой прогноз:
149.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.43 USD (2.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (43.43 USD)
По эквити:
18.15% (230.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 779
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 722
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.02 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25.44 USD
Макс. убыток в серии: -23.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-Live28" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This signal runs on a fully Automated Algorithmic trading system designed exclusively for USDJPY.
The strategy is built on trend confirmation, volatility analysis, and smart risk management, allowing the algo to operate with discipline and consistency without manual intervention.
This system is designed for traders who want stable and controlled performance.
A minimum balance of $1,000 is recommended to maintain proper risk-to-lot sizing and ensure smooth execution during market volatility.


Нет отзывов
2025.12.11 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 13:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
