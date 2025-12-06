- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
53
利益トレード:
38 (71.69%)
損失トレード:
15 (28.30%)
ベストトレード:
17.26 USD
最悪のトレード:
-13.94 USD
総利益:
142.99 USD (7 221 pips)
総損失:
-76.78 USD (4 627 pips)
最大連続の勝ち:
20 (104.17 USD)
最大連続利益:
104.17 USD (20)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
91.43%
最大入金額:
472.51%
最近のトレード:
13 分前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
14 (26.42%)
短いトレード:
39 (73.58%)
プロフィットファクター:
1.86
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
3.76 USD
平均損失:
-5.12 USD
最大連続の負け:
9 (-64.80 USD)
最大連続損失:
-64.80 USD (9)
月間成長:
14.26%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
64.80 USD (15.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.11% (64.80 USD)
エクイティによる:
95.10% (327.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.26 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +104.17 USD
最大連続損失: -64.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
USD
95%
1:500