СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BuxtonFX High Risk
Alexander James Buxton

BuxtonFX High Risk

Alexander James Buxton
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
38 (71.69%)
Убыточных трейдов:
15 (28.30%)
Лучший трейд:
17.26 USD
Худший трейд:
-13.94 USD
Общая прибыль:
142.99 USD (7 221 pips)
Общий убыток:
-76.78 USD (4 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (104.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.17 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
91.43%
Макс. загрузка депозита:
472.51%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
14 (26.42%)
Коротких трейдов:
39 (73.58%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.12 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-64.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.80 USD (9)
Прирост в месяц:
14.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.80 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.11% (64.80 USD)
По эквити:
95.10% (327.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.26 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +104.17 USD
Макс. убыток в серии: -64.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
High risk EU trading starting with small $250 balance
Нет отзывов
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BuxtonFX High Risk
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
399
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
95%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.