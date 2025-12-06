- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
53
Прибыльных трейдов:
38 (71.69%)
Убыточных трейдов:
15 (28.30%)
Лучший трейд:
17.26 USD
Худший трейд:
-13.94 USD
Общая прибыль:
142.99 USD (7 221 pips)
Общий убыток:
-76.78 USD (4 627 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (104.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.17 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
91.43%
Макс. загрузка депозита:
472.51%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
14 (26.42%)
Коротких трейдов:
39 (73.58%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
3.76 USD
Средний убыток:
-5.12 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-64.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-64.80 USD (9)
Прирост в месяц:
14.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
64.80 USD (15.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.11% (64.80 USD)
По эквити:
95.10% (327.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.26 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +104.17 USD
Макс. убыток в серии: -64.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
USD
95%
1:500