트레이드:
69
이익 거래:
49 (71.01%)
손실 거래:
20 (28.99%)
최고의 거래:
17.26 USD
최악의 거래:
-13.94 USD
총 수익:
163.94 USD (9 311 pips)
총 손실:
-85.40 USD (5 452 pips)
연속 최대 이익:
20 (104.17 USD)
연속 최대 이익:
104.17 USD (20)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
91.43%
최대 입금량:
472.51%
최근 거래:
14 분 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
1.21
롱(주식매수):
26 (37.68%)
숏(주식차입매도):
43 (62.32%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
3.35 USD
평균 손실:
-4.27 USD
연속 최대 손실:
9 (-64.80 USD)
연속 최대 손실:
-64.80 USD (9)
월별 성장률:
12.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
64.80 USD (15.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.11% (64.80 USD)
자본금별:
95.10% (327.33 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|79
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +17.26 USD
최악의 거래: -14 USD
연속 최대 이익: 20
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +104.17 USD
연속 최대 손실: -64.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
High risk EU trading starting with small $250 balance
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
412
USD
USD
6
100%
69
71%
91%
1.91
1.14
USD
USD
95%
1:500