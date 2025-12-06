- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
38 (71.69%)
Negociações com perda:
15 (28.30%)
Melhor negociação:
17.26 USD
Pior negociação:
-13.94 USD
Lucro bruto:
142.99 USD (7 221 pips)
Perda bruta:
-76.78 USD (4 627 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (104.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.17 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
91.43%
Depósito máximo carregado:
472.51%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
14 (26.42%)
Negociações curtas:
39 (73.58%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-64.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.80 USD (9)
Crescimento mensal:
14.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.80 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.11% (64.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.10% (327.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.26 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +104.17 USD
Máxima perda consecutiva: -64.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
USD
95%
1:500