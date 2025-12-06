SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / BuxtonFX High Risk
Alexander James Buxton

BuxtonFX High Risk

Alexander James Buxton
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
53
Negociações com lucro:
38 (71.69%)
Negociações com perda:
15 (28.30%)
Melhor negociação:
17.26 USD
Pior negociação:
-13.94 USD
Lucro bruto:
142.99 USD (7 221 pips)
Perda bruta:
-76.78 USD (4 627 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (104.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.17 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
91.43%
Depósito máximo carregado:
472.51%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
14 (26.42%)
Negociações curtas:
39 (73.58%)
Fator de lucro:
1.86
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
3.76 USD
Perda média:
-5.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-64.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-64.80 USD (9)
Crescimento mensal:
14.26%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
64.80 USD (15.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.11% (64.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.10% (327.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.26 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +104.17 USD
Máxima perda consecutiva: -64.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
High risk EU trading starting with small $250 balance
Sem comentários
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BuxtonFX High Risk
30 USD por mês
22%
0
0
USD
399
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
95%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.