Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
38 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
15 (28.30%)
Mejor transacción:
17.26 USD
Peor transacción:
-13.94 USD
Beneficio Bruto:
142.99 USD (7 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.78 USD (4 627 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (104.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.17 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
91.43%
Carga máxima del depósito:
472.51%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
14 (26.42%)
Transacciones Cortas:
39 (73.58%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-5.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-64.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.80 USD (9)
Crecimiento al mes:
14.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
64.80 USD (15.11%)
Reducción relativa:
De balance:
15.11% (64.80 USD)
De fondos:
95.10% (327.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +17.26 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +104.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
No hay comentarios
