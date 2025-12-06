SeñalesSecciones
Alexander James Buxton

BuxtonFX High Risk

Alexander James Buxton
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
53
Transacciones Rentables:
38 (71.69%)
Transacciones Irrentables:
15 (28.30%)
Mejor transacción:
17.26 USD
Peor transacción:
-13.94 USD
Beneficio Bruto:
142.99 USD (7 221 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.78 USD (4 627 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (104.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.17 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
91.43%
Carga máxima del depósito:
472.51%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
14 (26.42%)
Transacciones Cortas:
39 (73.58%)
Factor de Beneficio:
1.86
Beneficio Esperado:
1.25 USD
Beneficio medio:
3.76 USD
Pérdidas medias:
-5.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-64.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-64.80 USD (9)
Crecimiento al mes:
14.26%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
64.80 USD (15.11%)
Reducción relativa:
De balance:
15.11% (64.80 USD)
De fondos:
95.10% (327.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.26 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +104.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -64.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
No hay comentarios
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
