SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BuxtonFX High Risk
Alexander James Buxton

BuxtonFX High Risk

Alexander James Buxton
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 15%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
25 (80.64%)
Verlusttrades:
6 (19.35%)
Bester Trade:
6.74 USD
Schlechtester Trade:
-3.76 USD
Bruttoprofit:
56.16 USD (2 767 pips)
Bruttoverlust:
-11.98 USD (630 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (25.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.22 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.64
Trading-Aktivität:
91.43%
Max deposit load:
472.51%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
7.06
Long-Positionen:
12 (38.71%)
Short-Positionen:
19 (61.29%)
Profit-Faktor:
4.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-6.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6.26 USD (3)
Wachstum pro Monat :
12.15%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
6.26 USD (1.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (6.26 USD)
Kapital:
95.10% (327.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 44
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.74 USD
Schlechtester Trade: -4 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
Keine Bewertungen
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 13:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
