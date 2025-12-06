- Crescita
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
6.74 USD
Worst Trade:
-3.76 USD
Profitto lordo:
51.64 USD (2 527 pips)
Perdita lorda:
-11.98 USD (630 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (25.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.22 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
6.34
Long Trade:
9 (32.14%)
Short Trade:
19 (67.86%)
Fattore di profitto:
4.31
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-2.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.26 USD (3)
Crescita mensile:
13.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.26 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|40
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.74 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +25.22 USD
Massima perdita consecutiva: -6.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
