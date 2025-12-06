信号部分
信号 / MetaTrader 4 / BuxtonFX High Risk
Alexander James Buxton

BuxtonFX High Risk

Alexander James Buxton
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 22%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
53
盈利交易:
38 (71.69%)
亏损交易:
15 (28.30%)
最好交易:
17.26 USD
最差交易:
-13.94 USD
毛利:
142.99 USD (7 221 pips)
毛利亏损:
-76.78 USD (4 627 pips)
最大连续赢利:
20 (104.17 USD)
最大连续盈利:
104.17 USD (20)
夏普比率:
0.26
交易活动:
91.43%
最大入金加载:
472.51%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.02
长期交易:
14 (26.42%)
短期交易:
39 (73.58%)
利润因子:
1.86
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
9 (-64.80 USD)
最大连续亏损:
-64.80 USD (9)
每月增长:
14.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
64.80 USD (15.11%)
相对跌幅:
结余:
15.11% (64.80 USD)
净值:
95.10% (327.33 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.26 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +104.17 USD
最大连续亏损: -64.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 1
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
6.00 × 4
High risk EU trading starting with small $250 balance
没有评论
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.02 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 14:05
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 04:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
BuxtonFX High Risk
每月30 USD
22%
0
0
USD
399
USD
6
100%
53
71%
91%
1.86
1.25
USD
95%
1:500
复制

