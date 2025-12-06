- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
53
盈利交易:
38 (71.69%)
亏损交易:
15 (28.30%)
最好交易:
17.26 USD
最差交易:
-13.94 USD
毛利:
142.99 USD (7 221 pips)
毛利亏损:
-76.78 USD (4 627 pips)
最大连续赢利:
20 (104.17 USD)
最大连续盈利:
104.17 USD (20)
夏普比率:
0.26
交易活动:
91.43%
最大入金加载:
472.51%
最近交易:
10 几分钟前
每周交易:
24
平均持有时间:
7 天
采收率:
1.02
长期交易:
14 (26.42%)
短期交易:
39 (73.58%)
利润因子:
1.86
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-5.12 USD
最大连续失误:
9 (-64.80 USD)
最大连续亏损:
-64.80 USD (9)
每月增长:
14.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
64.80 USD (15.11%)
相对跌幅:
结余:
15.11% (64.80 USD)
净值:
95.10% (327.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.26 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +104.17 USD
最大连续亏损: -64.80 USD
High risk EU trading starting with small $250 balance
没有评论
