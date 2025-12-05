- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
3 (17.64%)
損失トレード:
14 (82.35%)
ベストトレード:
119.40 USD
最悪のトレード:
-93.85 USD
総利益:
226.95 USD (8 000 pips)
総損失:
-714.68 USD (49 599 pips)
最大連続の勝ち:
1 (119.40 USD)
最大連続利益:
119.40 USD (1)
シャープレシオ:
-0.50
取引アクティビティ:
18.25%
最大入金額:
4.61%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
11 (64.71%)
短いトレード:
6 (35.29%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-28.69 USD
平均利益:
75.65 USD
平均損失:
-51.05 USD
最大連続の負け:
9 (-389.29 USD)
最大連続損失:
-389.29 USD (9)
月間成長:
-4.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
487.73 USD
最大の:
487.73 USD (16.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.83% (487.73 USD)
エクイティによる:
3.96% (122.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.40 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +119.40 USD
最大連続損失: -389.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
レビューなし
