シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / S HG 15932
Mochamad Rizki

S HG 15932

Mochamad Rizki
レビュー0件
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
3 (17.64%)
損失トレード:
14 (82.35%)
ベストトレード:
119.40 USD
最悪のトレード:
-93.85 USD
総利益:
226.95 USD (8 000 pips)
総損失:
-714.68 USD (49 599 pips)
最大連続の勝ち:
1 (119.40 USD)
最大連続利益:
119.40 USD (1)
シャープレシオ:
-0.50
取引アクティビティ:
18.25%
最大入金額:
4.61%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
11 (64.71%)
短いトレード:
6 (35.29%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-28.69 USD
平均利益:
75.65 USD
平均損失:
-51.05 USD
最大連続の負け:
9 (-389.29 USD)
最大連続損失:
-389.29 USD (9)
月間成長:
-4.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
487.73 USD
最大の:
487.73 USD (16.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.83% (487.73 USD)
エクイティによる:
3.96% (122.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -486
USDJPY 18
CHFJPY -20
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -42K
USDJPY 1K
CHFJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +119.40 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +119.40 USD
最大連続損失: -389.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 5
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
MTrading-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
250 より多く...
レビューなし
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 01:35
Share of trading days is too low
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 11.63% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
