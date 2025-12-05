- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
3 (17.64%)
亏损交易:
14 (82.35%)
最好交易:
119.40 USD
最差交易:
-93.85 USD
毛利:
226.95 USD (8 000 pips)
毛利亏损:
-714.68 USD (49 599 pips)
最大连续赢利:
1 (119.40 USD)
最大连续盈利:
119.40 USD (1)
夏普比率:
-0.50
交易活动:
18.25%
最大入金加载:
4.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
11 (64.71%)
短期交易:
6 (35.29%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-28.69 USD
平均利润:
75.65 USD
平均损失:
-51.05 USD
最大连续失误:
9 (-389.29 USD)
最大连续亏损:
-389.29 USD (9)
每月增长:
-4.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
487.73 USD
最大值:
487.73 USD (16.26%)
相对跌幅:
结余:
15.83% (487.73 USD)
净值:
3.96% (122.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
