Mochamad Rizki

S HG 15932

Mochamad Rizki
0条评论
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
17
盈利交易:
3 (17.64%)
亏损交易:
14 (82.35%)
最好交易:
119.40 USD
最差交易:
-93.85 USD
毛利:
226.95 USD (8 000 pips)
毛利亏损:
-714.68 USD (49 599 pips)
最大连续赢利:
1 (119.40 USD)
最大连续盈利:
119.40 USD (1)
夏普比率:
-0.50
交易活动:
18.25%
最大入金加载:
4.61%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
11 (64.71%)
短期交易:
6 (35.29%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-28.69 USD
平均利润:
75.65 USD
平均损失:
-51.05 USD
最大连续失误:
9 (-389.29 USD)
最大连续亏损:
-389.29 USD (9)
每月增长:
-4.50%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
487.73 USD
最大值:
487.73 USD (16.26%)
相对跌幅:
结余:
15.83% (487.73 USD)
净值:
3.96% (122.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -486
USDJPY 18
CHFJPY -20
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -42K
USDJPY 1K
CHFJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +119.40 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +119.40 USD
最大连续亏损: -389.29 USD

没有评论
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 01:35
Share of trading days is too low
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 11.63% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
