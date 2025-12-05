SinaisSeções
Mochamad Rizki

S HG 15932

Mochamad Rizki
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -16%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
3 (17.64%)
Negociações com perda:
14 (82.35%)
Melhor negociação:
119.40 USD
Pior negociação:
-93.85 USD
Lucro bruto:
226.95 USD (8 000 pips)
Perda bruta:
-714.68 USD (49 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (119.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.50
Atividade de negociação:
18.25%
Depósito máximo carregado:
4.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
11 (64.71%)
Negociações curtas:
6 (35.29%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-28.69 USD
Lucro médio:
75.65 USD
Perda média:
-51.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-389.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-389.29 USD (9)
Crescimento mensal:
-4.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
487.73 USD
Máximo:
487.73 USD (16.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.83% (487.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.96% (122.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 15
USDJPY 1
CHFJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -486
USDJPY 18
CHFJPY -20
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -42K
USDJPY 1K
CHFJPY -1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.40 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +119.40 USD
Máxima perda consecutiva: -389.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 5
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.00 × 3
MTrading-Live
0.00 × 1
NordGroupInv-Real1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 6
GO4X-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
HiroseFinancialUK-MT4Live1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 1
TradeKings-Real
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
TMS-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpen-Real1
0.00 × 3
XGLOBAL-Real
0.00 × 2
250 mais ...
Sem comentários
2026.01.15 02:37
Share of trading days is too low
2026.01.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 01:35
Share of trading days is too low
2026.01.15 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 17:03
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 11.63% of days out of the 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.05 14:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 14:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
