Negociações:
17
Negociações com lucro:
3 (17.64%)
Negociações com perda:
14 (82.35%)
Melhor negociação:
119.40 USD
Pior negociação:
-93.85 USD
Lucro bruto:
226.95 USD (8 000 pips)
Perda bruta:
-714.68 USD (49 599 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (119.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.40 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.50
Atividade de negociação:
18.25%
Depósito máximo carregado:
4.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
11 (64.71%)
Negociações curtas:
6 (35.29%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-28.69 USD
Lucro médio:
75.65 USD
Perda média:
-51.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-389.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-389.29 USD (9)
Crescimento mensal:
-4.50%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
487.73 USD
Máximo:
487.73 USD (16.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.83% (487.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.96% (122.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +119.40 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +119.40 USD
Máxima perda consecutiva: -389.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
