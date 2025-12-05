- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
3 (17.64%)
손실 거래:
14 (82.35%)
최고의 거래:
119.40 USD
최악의 거래:
-93.85 USD
총 수익:
226.95 USD (8 000 pips)
총 손실:
-714.68 USD (49 599 pips)
연속 최대 이익:
1 (119.40 USD)
연속 최대 이익:
119.40 USD (1)
샤프 비율:
-0.50
거래 활동:
18.25%
최대 입금량:
4.61%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
11 (64.71%)
숏(주식차입매도):
6 (35.29%)
수익 요인:
0.32
기대수익:
-28.69 USD
평균 이익:
75.65 USD
평균 손실:
-51.05 USD
연속 최대 손실:
9 (-389.29 USD)
연속 최대 손실:
-389.29 USD (9)
월별 성장률:
-4.50%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
487.73 USD
최대한의:
487.73 USD (16.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.83% (487.73 USD)
자본금별:
3.96% (122.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-486
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|-20
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-42K
|USDJPY
|1K
|CHFJPY
|-1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.40 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +119.40 USD
연속 최대 손실: -389.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 5
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 6
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
HiroseFinancialUK-MT4Live1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 1
|
TradeKings-Real
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TMS-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 3
|
XGLOBAL-Real
|0.00 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
7
0%
17
17%
18%
0.31
-28.69
USD
USD
16%
1:50